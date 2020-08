Dwangsom blijft mestverwerker Jennissen in Nistelrode boven hoofd hangen: 1500 euro per extra vrachtwagen mest

Aan de biovergister aan de Loosbroekseweg in Nistelrode kleeft een lange historie van conflicten, met name in de periode dat het nog Biospares heette en in handen was van Pieter Hoogendonk. In 2015 liet het provinciebestuur het bedrijf zelfs helemaal stilleggen. Drie jaar later nam het Dungense loonbedrijf Jennissen de zaak over. Sindsdien wordt er elk jaar meer mest verwerkt dan volgens de vergunning mag. Reden voor het provinciebestuur om bij voorbaat een stevige dwangsom in te stellen voor dit jaar.