Dwangsom: nog een coronafout kost Royal Events Palace 10.000 euro

Verlenging bouwstop Aldi Reek, maar actiegroep ziet nog kansen: ‘We geven niet op’

20 oktober LANDERD - ‘Spijtig voor de leefbaarheid. Maar wij geven nog niet op. Met een kleine aanpassing van de vergunning is de Aldi nog steeds mogelijk', zegt Roland Werring namens het actiecomité Aldi Reek. Maandag besloot de voorzieningenrechter om de tijdelijke bouwstop voor Aldi met minstens zes weken te verlengen. Het wachten is nu op B en W van Landerd dat zich over de vergunning buigt.