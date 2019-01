Dylan Haegens maakt pompoen couscous met kinderen van 't Ven

Idee komt van de kinderen

Met het kookboek wil Jumbo kinderen spelenderwijs lekker en gezond leren koken en daartoe zijn in het kookboek lekkere recepten van de ‘Helden van Jumbo’ verzameld. Sven Kramer, Monica Geuze, Ronnie Flex, Max Verstappen, Dylan Haegens, StukTV, Royalistic en anderen hebben hun naam verbonden aan het kookboek dat vanaf morgen in de winkel ligt. Het idee komt van de kinderen van basisschool 't Ven. Zij vormen al vier jaar op rij de Raad van de Kinderen van Jumbo Supermarkten en dat is weer een idee van topman Frits van Eerd, die op deze wijze frisse, jonge ideeën wil invoeren in zijn bedrijf. ,,Dankzij de Raad van de Kinderen is Jumbo aan de gang gegaan met het zonnepanelenpark, is de speurtocht in de winkel verbeterd en is er nu een kookboek met gezonde recepten", zegt directeur Silvy Arts van 't Ven. ,,Daar zijn we stiekem best wel een beetje trots op en het is goed dat kinderen door leren door te doen.”