Dylan Haegens onthult kookboek in Veghel

Inbrekers dringen binnen via slaapkamer waar hoogbejaar­de vrouw ligt te slapen in Uden

15:01 UDEN - Een hoogbejaarde vrouw uit Uden is in de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer geworden van een woninginbraak. Terwijl de dame in bed lag te slapen, wisten inbrekers via nota bene haar slaapkamer binnen te komen. Dat gebeurde in een woning aan de Maasstraat in Uden.