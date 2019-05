Echte liefhebber Harley-Davidson-tour maalt niet om regen en kou

Boeren­lunch tussen de koeien in Volkel niet tussen de koeien, maar desondanks geslaagd

15:37 VOLKEL - Een lekker broodje beenham eten, terwijl een koe in je nek hijgt. Dat leek vijf leerlingen van het Udens College wel een mooie activiteit om geld in het zamelen voor Alpe d'Huzes, waar ze later dit jaar aan deelnemen. Vanwege de kou werd de boerenlunch naar binnen verplaatst. En daar was niemand rouwig om.