Echtpaar Spierings - de Punder 60 jaar getrouwd: ‘Dat wordt misschien wel iets’

,,We hebben elkaar ontmoet bij ons in het café in Uden. Daar stond ik achter de bar en kwam Jan buurten”, vertelt Rina Spierings – de Punder (79). Uiteindelijk kreeg Rina verkering met Jan Spierings (87) en trouwden ze in 1961. Op 23 november viert het echtpaar hun 60-jarige jubileum.

,,Het was eigenlijk wel liefde op het eerste gezicht. Ik stond vaak achter de bar bij ons in het café. Mijn zussen en ik deden om de beurt een dienst. Toen ik Jan zag, dacht ik: ‘Dat wordt misschien wel iets’”, lacht Rina. ,,We hebben 2,5 verkering gehad en zijn daarna getrouwd.”

Het stel trouwde op 27 oktober 1961 voor de wet en op 23 november voor de kerk. Het feest was bij Rina’s ouders in het café. Oorspronkelijk komt Rina uit Boxtel en ze verhuisde op haar 16e naar Uden. Jan is geboren en getogen in Uden. Inmiddels wonen ze al 60 jaar in Uden samen.

Dico

Jan en Rina kregen samen twee kinderen en vier kleinkinderen. Jan werkte vroeger eerst bij beddenfabriek Dico en daarna bij de gemeente in de buitendienst van de groenvoorziening. Daar werkte hij 25 jaar. Rina stond eerst in het café en is nadat ze is getrouwd, gestopt met werken. Daarnaast hielp ze haar zus vaak in het café en voedde ze de kinderen op.

In hun vrije tijd fietst het echtpaar nog naar Veghel en gaan ze naar de kinderen. Jan heeft altijd gevoetbald en gezwommen en Rina doet het rustig aan thuis. Hun geheim voor het diamanten jubileum? Rina: ,,Geven en nemen, dan gaat het wel goed. We hebben nooit problemen gehad.”