Ecodorp Boekel in de race voor rijksprijs Gouden Piramide Gouden Piramide 2022

,,Wij zijn opgegeven door onze aannemer Eco+Bouw. Dat was rond de jaarwisseling. In juni kregen we de zevenkoppige jury, onder leiding van rijksbouwmeester Francesco Veenstra, op bezoek. Ze waren zeer geïnteresseerd maar we konden aan hen niet opmaken dat wij gaan winnen natuurlijk", zegt Ecodorp-voorzitter Ad Vlems. Zelf denkt hij dat het Boekelse project een goede kans maakt.

Vlems is zeer vereerd met de nominatie. ,,Al was het maar omdat er een film over ons is gemaakt en er een boek verschijnt over de vijf genomineerden.” Is het vergelijken van het ecodorp met het Holocaust Namenmonument niet het vergelijken van appels met peren? Vlems: ,,Het gaat om inspirerend opdrachtgeverschap. Dat past bij alle vijf.”