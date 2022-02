Ecodorp Boekel krijgt vijftig bomen cadeau van Life Terra

Een ambitieus aantal”, zegt ook ecodorpvoorzitter Ad Vlems. Zijn dorp heeft er alvast vijftig gekregen. ,, Daarvan gaan we er zaterdag veertig planten in ons dorp. De overige tien geven we weg aan Boekelaren die last hebben van milieu-extremen. Het gaat daarbij met name om dakplatanen.” De Boekelaren die een dakplataan tegemoet kunnen zien zijn eind vorig jaar aanwezig geweest bij de rondleiding van de klimaatburgemeester van Boekel. Vlems is als zodanig vorig jaar gevraagd door met Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.