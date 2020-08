Ecodorp: eigenwijs en klein, net als Boekel zelf

ZOMERSERIE ECODORP Eerste woningen Ecodorp Boekel bijna klaar: ‘We hebben al een hoop dromen waarge­maakt’

16 juli BOEKEL - Het terrein is al jaren bewoond, maar deze herfst zijn de eerste huizen van het Ecodorp in Boekel eindelijk klaar. De droom die daarmee uitkomt is van Ad Vlems (56) en Monique Visser (46).