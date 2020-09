Ecodorp: rood licht voor vleermuizen of is dit nu een tippelzone?

Nieuw college Boekel wil grond terug van ecodorp voor woningbouw gemeente

17 mei BOEKEL - Ofschoon onlangs het contract is getekend, wil het nieuwe Boekelse college opnieuw gaan praten met het ecodorp in een poging extra grond los te peuteren voor de gemeente. Dat is het meest opmerkelijke punt in het nieuwe coalitieakkoord dat deze donderdagavond werd gepresenteerd.