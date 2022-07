Een biertje drinken in een bruine kroeg bij de zusters? Dat kan straks in het Retraitehuis in Uden

Update Zes uur lang spelen boeren kat en muis met politie in Veghel, tot de burgemees­ter ingrijpt

VEGHEL - Zes uur lang gijzelden boze boeren maandag bedrijventerrein de Amert en de omliggende wegen in Veghel. Ze speelden een spelletje kat en muis met de politie en de ME. Tot de burgemeester er genoeg van had.

4 juli