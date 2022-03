Een chocolaatje dat geen metaalsmaak nalaat: Imke uit Venhorst bedenkt oplossing voor chemopatiënten én hun naasten

Maashorst vangt 88 Oekraïners op in leegstaan­de gebouwen; 2 in Uden, 1 in Schaijk

MAASHORST - Maashorst gaat een eerste groep van 88 Oekraïners opvangen in drie leegstaande gebouwen binnen de gemeente. Het gaat om het oude politiebureau aan de Leeuweriksweg en de oude brandweerkazerne aan de Nieuwe Markt in Uden en het oude Raadhuis in Schaijk.

15 maart