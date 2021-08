Een doorlopend lidmaatschap, is dat nu zo wel verstandig? Voor Hemelrijk werkt het in elk geval

Bernheze: vaart achter ‘broodnodi­ge’ bouwplan­nen in Heesch

12 augustus HEESCH - Er zit weer vaart in de uitvoering van verschillende bouwplannen in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn goedkeuring gegeven aan de uitvoering van drie bouwplannen op verschillende plekken in Heesch. Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze is blij dat er weer schot komt in bouw van 'broodnodige’ huizen en appartementen.