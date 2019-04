Een duikshop, feestjes en fysiotherapie; het mag bij tennispark in Mariaheide

De gemeente besloot twee jaar geleden een onderzoek bij De Krekel in te stellen toen er een melding binnenkwam over de aanleg van een inrit. De gemeente wilde kijken de activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan van het tennispark. Dat heeft enige tijd geduurd, en in overleg met de ondernemer heeft het college nu besloten de activiteiten toch toe te staan. De duikshop ScubaCity die in het pand van De Krekel gehuisvest is, is van zo’n beperkte omvang dat het in een stedelijk centrumgebied niet levensvatbaar zou zijn, oordeelt de gemeente. Het heeft maar beperkte openingstijden en zeer specifieke klantenkring. ,,We willen ook aan dergelijke ondernemingen ruimte bieden binnen Meierijstad. Daarom zien we het als passend om voor deze specifieke onderneming af te wijken van het beleid”, stelt een woordvoerder desgevraagd.