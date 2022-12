Een envelopje met hoop in onzekere tijden

Docu ‘Schijnstu­dent’ over Dianne uit Heesch wint prijs: meest gestreamde documentai­re op NPO Start

HEESCH - ‘Schijnstudent’, de 2DOC-documentaire over de dood van Dianne Tonies, is de meest gestreamde documentaire op NPO Start in 2022. Maker Leon Veenendaal en zus Rachelle namen enkele dagen geleden daarvoor de NPO Start Award in ontvangst.

30 december