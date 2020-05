Een feestje bouwen in je eigen auto tijdens de ‘carwatch’ in Meierijstad

Landerd clement met belastin­gen voor onderne­mers

19:12 LANDERD - Geen terrasbelasting en uitstel voor toeristenbelasting. Zo steunt de gemeente Landerd horeca en toerisme in de dorpen. Ze is volop in overleg met horeca-ondernemers om te kijken waar zij terrassen mogen uitbreiden. Dat is een kwestie van maatwerk.