Een flinke klus, maar senioren in Veghel hebben een nieuwe hangplek om bouw Frisselsteyn te volgen

Noordkade wilde keet terug

Platte kar kon de bocht niet maken

Woensdagmorgen kreeg de hangplek daarom een andere keet. De verreiker kon nog net het bochtje maken in het Aastraatje. ,,Maar de platte kar waarop de keet naar de Noordkade vervoerd moest worden níet", aldus Vogels, die wat hectische uren erop heeft zitten. ,,Het was best spannend, want de keet die terug moest is ruim 5 ton zwaar en de verreiker kon door een steiger eigenlijk niet dicht genoeg bij de bouw komen.” Die steiger stond er nog niet bij het begin van de bouw. ,,De zware keet werd vanmorgen stukje bij beetje verplaatst, totdat de verreiker uiteindelijk de keet omhoog kon hijsen. Over de bouw heen.”