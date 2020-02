Een fort in de Maashorst om de wisent vooruit te helpen

Cruijff-biograaf naar Veghel: ‘Hij moest veel tegensla­gen overwinnen’

20 februari VEGHEL - ,,Johan Cruijff zijn succes was een wonder waar hij zelf in moest gaan geloven.” Was getekend, schrijver Auke Kok. In de boekenweek geeft hij een lezing in de Veghelse bibliotheek over de biografie die hij schreef over voetballer Johan Cruijff.