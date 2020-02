Eén grote specialistische basisschool voor Veghel; scholen speciaal onderwijs gaan samen

VEGHEL - Eén school voor het speciaal basisonderwijs in Veghel in plaats van twee. De scholen De Wissel en HUB zijn hiertoe een verregaande samenwerking aangegaan. Binnenkort vallen ze onder één gezamenlijke directie. En straks moet er ook één schoolbestuur komen.

Veghel kent twee scholen voor speciaal basisonderwijs. SBO De Wissel aan de Paul Rinkstraat, vooral gericht op basisschoolleerlingen met leer- en gedragsproblemen, en VSO HUB aan het Julianapark, waar kinderen van 4 tot en met 20 jaar terecht kunnen die langdurig ziek zijn, een handicap hebben of speciale onderwijsbehoeften hebben. Voor ouders is het soms moeilijk te bepalen welke van de twee Veghelse scholen het beste bij hun kind past, want beide scholen hebben zo'n beetje dezelfde expertise in huis.

Het ruimtegebrek bij de HUB-school was met ingang van dit schooljaar de eerste zet tot een verregaande samenwerking tussen de twee speciale scholen. Zo'n 80 jonge kinderen van de HUB-school namen in augustus hun intrek in De Wissel, waar wel genoeg ruimte was. ,,Daarmee is een ook een inhoudelijke samenwerking op gang gekomen tussen de twee scholen”, vertelt Berry Tomas, directeur scholenorganisatie Skipov, waar De Wissel onder valt.

Eén grote specialistische school voor Veghel

Beide scholen beschikken over gelijksoortige expertises zoals praktijk- en vakleerkrachten, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, fysiotherapeuten en remedial teachers. De specialisten van HUB die zich specifiek op de jongste kinderen richten zijn meegegaan naar De Wissel. En daarmee ontstond eigenlijk één grote specialistische basisschool voor Veghel. En werd HUB alleen nog een speciale school voor het voortgezet onderwijs.

Op één locatie betere begeleiding

De Wissel telt nu zo'n 150 leerlingen, HUB ongeveer 50. ,,Door de basisschoolkinderen op één locatie te clusteren, kunnen we veel beter inspelen op de zorgbehoefte van het kind", zegt Tomas. Ook de kinderen uit Meierijstad die noodgedwongen moesten uitwijken naar speciale scholen in Oss en Uden, kunnen nu een plekje krijgen in Veghel. Dat zijn zo’n 30 kinderen. ,,Want we willen het liefst alle kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school laten gaan.”

Ouders op de hoogte