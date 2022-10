Een kabelbaan over de A50? Waarom niet! Een dagje groot dromen over de toekomst van Meierijstad

EERDE - Een kabelbaan over de A50, een nieuwe naam (MStad), beroepsonderwijs in de nieuwe Chocolate Factory? Waarom niet! Op camping Het Goeie Leven in Eerde was gisteren de Dag van de Verbeelding. Doel: een toekomstvisie voor de gemeente Meierijstad. En ja, gróót dromen mocht.

De Dag van Verbeelding was in handen van de zeskoppige Raad van Verbeelding, met grote namen als oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade, presentatrice en schrijfster Hella van der Wijst en filosoof Daan Roovers. Alle zes hebben een band met Meierijstad. Zo woont Floris Alkemade in Sint Oedenrode en groeiden Hella van der Wijst en Daan Roovers op in Veghel.

Drie jaar werkten de zes aan de Atlas van Verbeelding, een boekwerk met daarin verschillende toekomstperspectieven voor Meierijstad. Stip op de horizon: 2050. Architect Floris Alkemade overhandigde gisteren het eerste exemplaar aan burgemeester Kees van Rooij. Van Alkemade: ,,Ik heb zoveel dingen gedaan over de hele wereld. Maar mijn regio en Sint-Oedenrode blijf ik bijna de mooiste plek van de wereld vinden. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Atlas

In de Atlas zijn vijf droomscenario’s voor de gemeente uitgewerkt: Meierijstad als stad, Meierijstad als Luilekkerland, Meierijstad als tweelingzus van Brainport Eindhoven, een autonoom Meierijstad (zelfvoorzienend en circulair) en als laatste Meierijstad als ‘Foodhotspot van Europa.’

Zo’n 150 mensen droomden tijdens de Dag van Verbeelding 28 jaar vooruit. De locatie, camping Het Goeie Leven in Eerde, was natuurlijk prachtig. En de ideeën en plannen die langskwamen waren dat ook. Vóór de overhandiging en presentatie van de Atlas, mochten twaalf mensen en organisaties pecha kucha’s houden over hún ideeën voor de toekomst. Pecha kucha’s zijn kleine, creatieve presentaties. De naam stamt af van het Japanse woord voor prietpraat.

Prietpraatjes

Wat er allemaal langs komt in die creatieve prietpraatjes? Veel. En veel verschillende dingen. Zo pitchte Jules Goris vol enthousiasme zijn 'stad van kansen', met de A50 die deels ondergronds komt te liggen of een kabelbaan óver die A50. Ook opperde hij een nieuwe naam voor Meierijstad: MStad (‘dat klinkt toch veel beter’).

Rinus van der Heijden en Rob Jansen vertelden over alle plannen voor Streekpark Kienehoef bij Sint-Oedenrode (‘Laten we de oude waterwegen weer doortrekken tot het centrum’). In weer andere pecha kucha’s kwamen de Chocolate Factory (‘In 2050 stáát die fabriek er en leren jongeren binnen die fabriek een vak’) en de stichting tegen voedselverspilling langs.

Verticale teelt

En dan was er directeur Jan van Vucht van Area, die onder andere stelde dat klimaatverandering én de mens, de kleine gemeenschap, in de toekomst leidend zullen zijn bij nieuwbouw en renovatie. En dan was er Mari van den Heuvel, regiovoorzitter Brabant-Zeeland van Glastuinbouw Nederland. Hij vertelde over de toekomst van de tuinbouw, met onder andere verticale teelt, verrijdbare zonnepanelen en het afvangen van CO2 uit de industrie, wat vervolgens opgenomen wordt door planten. Van den Heuvel: ,,Als je dan vooruit denkt, is het dus verstandig om industrie en tuinbouw náást elkaar te situeren.”

Voor wie het na al die ideeën duizelde: alles wordt gebundeld, samen met nóg meer ideeën die deze dag niet aan bod kwamen. En voor extra motivatie was er via het grote scherm een woordje van commissaris van de Koning én oud-burgemeester van Veghel Ina Adema: ,,De atlas geeft allerlei lijnen en gedachten richting de toekomst. Natuurlijk zal niet alles uitkomen, maar het geeft wel inspiratie. Hiermee kun je kijken hoe je samen verder vaart in de nieuwe gemeente Meierijstad. Dus zeg ik: laat je inspireren door die atlas.”