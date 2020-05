Een kwart van nieuwbouw sociale huur blijkt niet haalbaar in Meierijstad

Hoop al opgegeven, maar zie daar: ‘Restaura­tie gaat Lambertus­kerk terugbren­gen naar hoe het ooit was’

10:17 VEGHEL - De voorgevel van de Lambertuskerk in Veghel wordt in ere hersteld. Het rijksmonument gaat opnieuw in de steigers. Gerard van Asperen, kenner van architect Pierre Cuypers, is in zijn nopjes.