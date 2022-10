Een lesje slopen op basisschool De Bunders, zelfs de peuters en de directeur doen mee

Clem van Lamoen zet zich al 48 jaar in voor het handbal en daarom is hij nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau

UDEN /VOLKEL - Handbal loopt als een rode draad door het leven van Clem van Lamoen. De inwoner van Volkel zet zich op vele fronten in voor de sport en daarom is hij zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van Lamoen kreeg de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Paul Rüpp van de gemeente Maashorst.

15 oktober