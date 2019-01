Een leven lang in de weer met Fischertechnik

Fischertechnik wordt al sinds 1989 niet meer in Nederlandse winkels verkocht, maar voor Marcel Bosch uit Veghel is het nog altijd een dagelijkse hobby. Het constructiemateriaal is wel online verkrijgbaar en via clubdagen van de Fischertechnikclub. Zaterdag 2 februari is er in Veghel zo'n een clubdag, tussen 10.00 en 16.00 uur in de Watersteeg. ,,Zo kun je toch aan dat ene onderdeeltje komen dat je nog nodig hebt", zegt Bosch. Want een echte fanaat bouwt niet alleen volgens het boekje van het bouwpakket dat de Duitse fabrikant uitbrengt. ,,Meestal haal ik zo'n constructie na het opbouwen weer uit elkaar om mijn eigen ontwerpen te gaan maken", vertelt Bosch. ,,Ik ben nu bezig met een baan waarbij een knikker via een trampoline overspringt van de ene naar de andere kant. Maar ik maak er één met wel drie trampolines, een hele uitdaging. Dat heeft voor zover ik weet nog niemand gedaan.”