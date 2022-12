Een nieuwe bestemming voor lege kerken? Odiliapeel laat zien dat het een lastige opgave is

Update Brand breekt uit in hooiberg van melkveehou­de­rij in Erp: rook tot in de wijde omgeving te zien

ERP - Bij een melkveebedrijf in Erp is zondagochtend rond 09.00 uur een berg met hooibalen in brand gevlogen. De brand aan het Ham was tot in de wijde omgeving te zien.

18 december