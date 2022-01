Een precisiekarwei, maar de wagon staat op Veghels spoor

De dieplader met de wagon uit Venlo kwam begin van de middag aan in Veghel. De laatste bochten richting Spoorlaan waren best lastig te nemen en daarna begon het pas. Met een tractor werden rijplaten verlegd en stukje voor stukje kwam de dieplader op het juiste spoor te staan. Letterlijk en figuurlijk. Ook voor De Haan Transport was het niet een doorsnee klus, want de wagon is met 36 ton en een lengte 18 meter lengte, 3 meter breedte en bijna 4 meter hoogte een stuk flinker dan de locomotieven die ze vaker vervoeren.