Een ritje minder in de draaimolen en iets minder snoepen: het vooruitzicht voor het komend kermisseizoen

Dat een middagje kermis duurder wordt staat vast, ook als de prijs voor stroom niet stijgt. Zo heeft de gemeente Maashorst nog een energiecontract met dezelfde voorwaarden en tarieven als vorig jaar, dus aan de stroom zal het op de kermis in Uden niet liggen. Wat wél spannend wordt, zijn de dieselprijzen voor de aggregaten die nodig zijn. ,,Het is lastig om nu al een prijs te bepalen”, vertelt kermisexploitant Hans van Tol. ,,Het is een beetje jojo-en omdat alle prijzen zo erg fluctueren.” Want niet alleen de energiekosten hebben invloed op de kermisprijzen: ,,Ook de grondstofkosten voor de oliebollen en de prijzen die je kan winnen stijgen.” De prijsstijging in Den Bosch vind hij wel erg hoog: “Eén euro meer is erg veel, dat zullen wij nooit doen.”