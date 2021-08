Een sentimental journey voor de PSV-supporter met Waterreus en Van der Doelen

Aannemer maakt drempels ‘per ongeluk’ te hoog, Veghelaren stuiteren en steigeren over steile bulten

18 augustus VEGHEL - Foutje bedankt in de Burgemeester de Kuijperlaan in Veghel. Daar maakte een aannemer twee drempels ‘per ongeluk’ te hoog en klinkt heel de dag door gekras van bumpers over klinkers. ,,Zelfs met de fiets is het een hele klim.”