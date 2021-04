Een slang in de ogen kijken en de kleine egeltenrek voeren: het kan straks bij Eva en Tim, de ‘Freek Vonk van Erp’

Straks is het hier alsof je door de jungle en de woestijn loopt. Je ziet stinkdieren, gerbils, miljoenpoten, slangen, padden, wandelende takken, schildpadden en varanen. Om er maar een paar te noemen. En wat is er dan mooier als een gids je enthousiast álles vertelt over die dieren? Wat ze eten, hoe ze in het wild leven en hoe we hun omgeving kunnen beschermen. Die vertelt dat de kleine egeltenrek familie van de olifant is, die je mag helpen bij het voeren, die je laat kruipen als een hagedis en die je misschien zelfs, als je dat durft, een slang laat aanraken.