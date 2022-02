Een snuf en een trap en ezel Donna voelt zich al prima thuis in Veghel-Zuid

VEGHEL - Ze is een ‘echte’ ezelin; heeft een paspoort met afstammingsgegevens en is een belangrijke aanwinst voor het dierenpark in Veghel-Zuid. En ook al staat er Cindy in haar paspoort, daar heet ze vanaf vandaag Donna. Omdat ze de opvolgster is van de overleden, geliefde ezelin Bella. ,,Bella-Donna, dat leek ons een mooi eerbetoon.”

Donna kijkt nog wat onwennig om haar heen, deze natte, gure maandagochtend bij het verlaten van de trailer. Maar als ze soortgenoot Maaike ziet, is de verlegenheid er snel af. Even snuffelen aan elkaar, dan een kordate trap naar achter om Maaike te laten zien dat er niet met haar te sollen valt, en na deze kennismaking lopen beide ezelinnen tevreden de wei in.

Volledig scherm Vrijwilligers van het dierenparkje en de mensen van de wijkraad verwelkomen de nieuwe ezel in Veghel-Zuid. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie ,,Dat komt wel goed", zegt Franka Peters tegen Jolanda Burger, beiden vrijwilliger in het dierenpark aan de Jan van Amstelstraat in Veghel. ,,Maaike is heel lief, echt een knuffelkont. Wat zal ze blij zijn met een nieuw maatje.”

Een paar maanden geleden overleed plotseling ezelin Bella, samen met Maaike de sterren van het dierenparkje, en daardoor kwam Maaike alleen te staan. ,,Dat schijnt niet goed te zijn voor ezels, het zijn kuddedieren. Vandaar dat op zoek zijn gegaan naar een nieuwe", zegt Jan Keurlings. Hij is vrijwilliger in het dierenparkje, maar zit ook in de wijkraad Veghel-Zuid. Die heeft het mogelijk gemaakt om de nieuwe ezelin aan te schaffen, in het kader van een leefbaarheidsproject in de wijk.

De ezels brengen de buurt bij elkaar

Want de ezels brengen de buurt bij elkaar. Dagelijks komen een of meer vrijwilligers de dieren verzorgen, allemaal mensen die in de wijk wonen. Eens in de maand helpen leerlingen van basisschool de Vijfmaster op vrijdagochtend mee bij de verzorging. ,,Zo komen ze wat te weten over de dieren en vertellen ze thuis ook tegen ouders en opa's en oma's over het dierenparkje", zegt Keurlings. ,,We willen ook gaan samenwerken met het Aatrium, door bewoners van het verzorgingshuis van en naar het dierenparkje te brengen. Kijk, we hebben de bestrating voor rollators en rolstoelen al aangelegd. Zo brengen we de pareltjes van de wijk bij elkaar: de school, het Aatrium en het dierenparkje.”

60-jarig bestaan

Liefst dit jaar nog willen de vrijwilligers het verblijf gaan uitbouwen, om meer mensen te kunnen ontvangen. Zeker met het oog op het 60-jarig bestaan van het park. ,,Ik woon hier al 60 jaar en al die tijd is het dierenpark er al", weet wijkbewoner Wim Wanders. ,,Het ligt er nu echt heel mooi bij.” En ezels horen erbij, vindt hij. ,,Die hebben er altijd al gelopen. Gelukkig is Donna is pas een jaar oud, die kan nog even mee.”