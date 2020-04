Een ‘Sterke Lijst’ met liedjes voor steun en troost ten tijden van corona

video Plofkraak op Rabobank Uden: politie zoekt twee verdachten

3 april UDEN - De afstortkluis naast een pinautomaat van de Rabobank aan de Pastoor Spieringstraat in Uden is donderdagnacht om 03.50 uur opgeblazen. Dat ging gepaard met een flinke klap die in een groot deel van Uden te horen was. Het appartementencomplex boven de bank is ontruimd. De politie is op zoek naar de twee personen die er na de explosie op een scooter vandoor zijn gegaan