Een terugblik: aanhoudende hitte op kermis in Uden ‘funest voor exploitanten’

Derde TEDx in Veghel met als centraal thema ‘verande­ring’

9:32 VEGHEL Voor de derde keer in vier jaar is de Noordkade in Veghel op 4 oktober het toneel van een TEDx. Een rij sprekers, allen afkomstig uit Nederland, maar uitgewaaierd over de hele wereld, komt dan vertellen over de veranderingen die zij te weeg hebben gebracht.