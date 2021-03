Een voedselbos waar kleine Vic zijn 'toffe perenjam’ leert maken

Pinkster­fees­ten in Nistelrode gaan ook dit jaar niet door

17 maart NISTELRODE - Het is nog te vroeg om te zeggen dat er helemaal geen activiteiten zullen zijn in Nistelrode in het pinksterweekeinde van 23 en 24 mei. Maar de organisatie heeft al wel een knoop doorgehakt: de Pinksterfeesten in de traditionele vorm gaan ook dit jaar niet door.