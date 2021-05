Een vreemd eindexamenjaar, ook op Gymnasium Bernrode in Heeswijk: ‘We geloven in onze leerlingen’

Gymnasium Bernrode Op Gymnasium Bernrode voel jij je écht thuis

Gymnasium Bernrode: iets voor jou? Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) is één van de 42 zelfstandige gymnasia in Nederland, en bestaat al 135 jaar. Het gymnasium is een echte streekschool met momenteel 630 leerlingen, afkomstig zijn uit verschillende plaatsen in de omgeving. We zijn een kleinschalige school waar jij volledig jezelf kunt zijn en waar je goed begeleid wordt. Hier krijg je alle aandacht en ruimte om jouw talenten te laten groeien.