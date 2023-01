Eerde al in carnavalsstemming na pronkzittingen

23-jarige ontuchtple­ger die 14-jarig slachtof­fer onder zijn bed verborg, was verminderd toereke­nings­vat­baar

DEN BOSCH/NISTELRODE - De Nistelrodenaar die in maart 2022 het 14-jarige meisje waarmee hij ontucht pleegde verborg in een lade van zijn bed, is volgens de rechtbank in Den Bosch verminderd toerekeningsvatbaar. E.S. (23) kreeg een werkstraf van 240 uur, een grotendeels voorwaardelijke celstraf van een jaar en reclasseringstoezicht opgelegd.

