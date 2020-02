Eerde begraaft strijdbijl in kwestie over de kerk; architecten krijgen applaus

Het is Bertus van Berkel en Ad Bekkers gelukt. De twee oud-voorzitters van de dorpsraad wilden de eenheid in Eerde terugbrengen, het dorp weer samen laten werken. En nu is er consensus in het dorp over de nieuwe invulling van de kerk in Eerde. Natuurlijk is niet iedereen het op alle punten met elkaar eens. Maar tijdens een drukbezochte vergadering van de ‘interim-dorpsraad’ in dorpshuis De Brink maandagavond werd wél geapplaudisseerd voor de plannen van architecten Hans van den Tillaart en Aldwin van Hooft. Zij hadden samen twee plannen voor de kerk tot één plan teruggebracht, een plan waar iedereen zich in zou kunnen vinden. En wat men er ook van denkt, de opmerkingen uit de bomvolle zaal waren duidelijk: beginnen maar, want de school én de geloofsgemeenschap verdienen een goede plek.