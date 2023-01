Eerder vrijgesproken, maar justitie verdenkt man uit Valkenswaard toch van betrokkenheid bij drugslab in Reek

Gewoon Goed Uden opent eigen fietswerk­plaats: ‘zinnig werk voor ons en leuk voor de Udenaar’

UDEN - Ze hadden al een plekje waar elektrische bakfietsen in elkaar werden gezet, maar sinds donderdag beschikt Gewoon Goed in Uden over een echte fietsenwerkplaats. ,,Omdat we iets willen doen dat zinnig is voor onze cliënten en ook iets dat leuk is voor de Udenaar", legt algemeen directeur Jay van Boxtel uit.

