Eerdse jeugd eist een nieuwe school

IN MEMORIAM Boegbeeld van Scouting Heesch overleden: met tomeloze inzet deed Geert Eijsvogels (59) alles voor de club

23 september HEESCH - Geert Eijsvogels (59), boegbeeld van Scouting Heesch, is plotseling overleden. Hij was meer dan veertig jaar staflid en stak in die periode duizenden uren in de vereniging en haar gebouw.