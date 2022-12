Eerdse molen wil uitbreiden met bakkerij, lunchroom en bezoekerscentrum

De kans diende zich voor nadat Rob Steenbakkers en Wim van Dijk de grond achter de molen en de monumentale bakkerswoning ernaast kochten. Zij vroegen het bestuur van de Eerdse Molen of het terrein achter de molen niet iets voor hen was. ,,Nou en of. Natuurlijk", zegt Bertus van Berkel. ,,Het is een kans om de toekomst van de molen veilig te stellen. Zo'n monument als dit vraagt onderhoud. We denken dat we over tien tot vijftien jaar een keer voor flinke kosten komen te staan, bijvoorbeeld als de kap vervangen moet worden. Daar moeten we op voorbereid zijn. Het geeft ons bovendien ruimte om parkeerplaatsen te maken, die er nu niet zijn. En we willen meer ruimte voor stichting In de Molen, die de winkel in de molen heeft waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. We willen ze iets meer bieden.”