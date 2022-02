‘Eerst denken en dan pas praten en op tijd je mond dicht houden’: het geheim van Antoon en Mia

Diamanten paarVEGHEL - ,,Mia kan heel goed alles vertellen en ik kan heel goed luisteren.” Met een kleine kwinkslag legt Antoon Theijssen (83) uit waarom zijn huwelijk met Mia Smits (85), dat inmiddels zestig jaar oud is, zo mooi was en ís.

Vier jaar voor hún huwelijk op 15 februari 1962 hadden Veghelaar Antoon en Erpse Mia elkaar leren kennen in de danstent in Uden. Het was liefde op het eerste gezicht.

Antoon is 48 jaar werkzaam geweest als plaatwerker en later als chef bij Landwerk waar hij de leiding had over 100 medewerkers. Mia komt uit een groot gezin van 12 kinderen en moest thuis dus flink mee aanpakken. Toen ze zelf kinderen kreeg, zorgde Mia ervoor dat het huishouden op rolletjes liep.

Agenda goed gevuld

Het echtpaar kreeg drie zonen en een dochter en heeft inmiddels zes kleinkinderen. Antoons agenda is goed gevuld met activiteiten als wandelen, biljarten, sjoelen, kaarten en zingen in het koor.

Mia naaide vroeger vaak kleren voor de kinderen, maar sinds ze een herseninfarct kreeg, is dat helaas niet meer mogelijk. Ze gaat drie keer per week naar de Watersteeg waar therapie gecombineerd wordt met leuke activiteiten zoals knutselen. Over het geheim van een goed huwelijk zijn ze het roerend eens. ,,Eerst denken en dan pas praten en op tijd je mond dicht houden.”