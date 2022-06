Eerste asielzoekers arriveren in Zeeland

Het eerste wat de asielzoekers opzochten in Zeeland was schaduw. Onder de hoge bomen van de parkeerplaats wachtten ze geduldig, op klaargezette tuinstoelen, op de eerste controle. Alleen de jongste vluchtelingen konden dit stilzitten niet opbrengen. Zo stepte een kleutermeisje alvast vlijtig rond en stapte een nog jonger ogend jochie op zijn speelgoedauto.

De juiste woonunit

Medewerkers van de opvang controleerden of de juiste mensen uit de bus gestapt waren. Per familie werd nagegaan of het om de door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) aangemelde personen ging. Na deze check begeleidde een medewerker het betreffende gezin naar de juiste woonunit.

Of naar twee naast elkaar staande units, want er zitten Eritrese gezinnen met negen of tien personen bij en in één ruimte passen maar hooguit zes bedden. De gemeente Maashorst wist sinds dinsdag welke 116 mensen zouden komen en maakte op basis daarvan alvast een verdeling over de 31 beschikbare units. Donderdag worden nog zeven units bijgeplaatst voor circa 30 mensen die vrijdag komen.