Eerste Kamer geeft zegen aan fusie van gemeenten Uden en Landerd

Alles was al gezegd, alle plussen en minnen uitgebreid besproken, de stemming in de Eerste Kamer was dan ook kort en krachtig. Wetsvoorstel 35.619 voor de herindeling van Uden en Landerd werd min of meer in een vloek en een zucht afgehamerd. Van de 75 senatoren in de Eerste Kamer stemde bijna alle fracties voor waaronder de regeringspartijen VVD, CDA en D66. Tegen stemden alleen de Fractie-Naninga, PVV en FvD, samen 15 van de 75 zetels.