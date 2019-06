Eerste Kanjerfestival in Veghel laat bezoekers stralen

Eén gedeelte van het Julianapark was zaterdag slechts in gebruik voor het Kanjerfestival Meierijstad, maar juist dat kleinschalige muziekfeest, met rolplanken voor rolstoelers, beviel de mensen met een beperking. De 325 bezoekers voelden zich er hartstikke thuis. Er werd met passie gedanst en meegezongen. Ook samen met artiesten óp het podium.

,,Het is ook een festival voor en door de doelgroep. Mensen met een beperking", vertelt John van Bergen, medeorganisator. ,,Er is lokaal talent, een clown met ballonnen, de Dorini's, maar ook namen als Django Wagner en Wesley Klein. We willen onze doelgroep in het spotlicht zetten."

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Straattheater met artiesten Joke Biemans, Desiree van Zutphen en dochter Nena. Rechts komt Cor de Hoogh dansend aan. © Franka Willems-Netten

Met een groep vrijwilligers begon Van Bergen acht maanden geleden met de voorbereiding. Er werd een stichting opgericht en veel familieleden van mensen met een beperking droegen tijdens het festival een steentje bij. ,,Zoals het Daltons barbecue-team. Wij kochten het vlees in en zij bakken de hele dag al. Er is veel gesponsord, maar sponsoring heb je nooit genoeg. Wat zijn artiesten duur! Voor lokale artiesten hebben we al een wachtlijst voor volgend jaar."

Knuffel- en kletstantes

Desiree van Zutphen was tijdens het festival Fabriek Magnifique al te zien als straattheaterartiest. ,,We hebben als groep contact gehouden en samen met Joke Biemans en mijn dochter Nena zijn we vandaag knuffel- en kletstantes. Voor Nena, die een beperking heeft, is het een hele grote stap om in deze outfit rond te lopen." Toch straalde Nena met haar kleurige krullenbolpruik van foam. ,,Ik werd geknuffeld en ze wilden met me op de foto. Van alle artiesten vind ik Wesley en Django het leukst. Ik vind bijna al hun liedjes leuk", vertelt Nena.

Even verderop danst Cor de Hoogh. ,,Ik kon lekker meezingen met de rapper. En ik kon helemaal losgaan met dj Presca", zegt hij. Meer tijd gunt hij zich niet om te vertellen en danst weer verder.

Het festival begon 's middags met stralend weer, maar net in het laatste uur begon het ineens flink te regenen en dook iedereen de tent in. Dat paste precies. Artiest Hans Coolen zong enigszins gepast: 't Dondert en 't bliksemt.'