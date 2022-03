Eerste kievitsei Brabant gevonden in Venhorst, start van het weidevogelseizoen

Fontein van de Wevers in Nistelrode herrijst weer na vernieling

NISTELRODE - De fontein in het Zeven Eeuwen Park in Nistelrode herrijst na de vernieling van vorige maand. Op foto's die carnavalsstichting De Wevers zaterdag op Facebook plaatste, is goed te zien dat er hard wordt gewerkt om de fontein in oude glorie te herstellen.

