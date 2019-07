Eerste MBO-diploma’s voor studenten De Leijgraaf bij Sligro

Het BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) startte in 2017 in het Centraal Distributiecentrum (CDC) in Veghel. Deelnemers gaan één dag per week naar school; vier dagen per week zijn ze in de praktijk aan het werk. ,,School is in dit geval het speciale klaslokaal bij Sligro aan de Corridor", stelt een woordvoerder van Sligro. Deelnemers treden direct bij aanvang van het traject in dienst van Sligro. Zo worden door het bedrijf met het ROC op dit moment de opleidingen MBO-2 (logistiek medewerker), MBO-3 (logistiek medewerker-plus) en MBO-4 (teamleider/supervisor) verzorgd.