Eerste Pieten gesignaleerd in Veghel voor film

Het wordt een korte serie, geschreven door Philip van de Brand van het Sinterklaascomité in Veghel. ,,Met deze film kunnen we ervoor zorgen dat de Sint zondag 15 november tóch aankomt in Veghel", zegt Van den Brand. Want een grootschalige intocht van de Sint in de haven zoals Veghel van oudsher kent, dat kan dit jaar vanwege de corona niet. Het Sinterklaas vertelt het verhaal daarom dit keer in een film, die zich afspeelt rond de haven, de Markt en de Noordkade.

De opnames met Jaap van Herwaarden en Tessa Janssen gebeurden in alle stilte, want het comité wilde vooral geen mensenmassa's aantrekken. De eerste uitzending is te zien via YouTube op donderdag 12 november om 16.00 uur en vervolgens op vrijdag en zaterdag om die tijd. In de laatste aflevering op zondag 15 november om 13.30 uur kunnen kinderen zien of Sinterklaas écht in Veghel is aangekomen.