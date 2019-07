Eerste vergunning Silotel Veghel is verleend

Bouwbedrijf Van de Ven, eigenaar van het complex CHV Noordkade , wil bovenop de naoorlogse graansilo's een hotel bouwen met vier bouwlagen en zo'n 100 kamers. Eerder al sprak de welstandscommissie zich positief uit over het bijzondere bouwproject. Die noemde het plan ‘spectaculair en gigantisch, maar elegant’. Architecten Wessel Vreugendenhil en Pi de Bruijn van de Architekten Cie. uit Amsterdam tekenen voor het project. Deze laatste is onlangs door staatssecretaris Raymond Knops bij de renovatie van het Binnenhof gehaald, voor een gebouw dat hij eerder zelf gerealiseerd heeft.

Omdat het hotel op dit moment in strijd is met het geldende bestemmingsplan moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen. Er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd die uit meerdere fases bestaat. De eerste fase, de planologische afwijking, is nu door het college goedgekeurd. Ook de provincie is bij de silo's gaan kijken. ,,Zij staan positief tegenover de ontwikkeling", zegt de gemeente Meierijstad.

Omwonenden vrezen inkijk en schaduw

Begin december is de ‘bouwaanvraag eerste fase’ bij de gemeente ingediend. Er kwamen tien zienswijzen op, die wel tot enige aanpassingen, maar niet tot een ander besluit hebben geleid, stelt de gemeente. Omwonenden vrezen vooral inkijk in de tuinen, schaduw en verminderde privacy. Het plan is aangepast met een soort balkonwering zodat hotelgasten niet in de tuinen kunnen kijken. De architecten denken dat de inkijk mee zal vallen, omdat hotelgasten in het gebouw op 30 meter hoogte vooral over de gebouwen heen zullen kijken.