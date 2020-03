Eerste vergunning verwees rechter naar prullenbak, Silotel komt nu met nieuwe aanvraag

Aanmeldin­gen voor vrije­school­on­der­wijs Uden vallen tegen

14:07 UDEN - Het aantal aanmeldingen van leerlingen voor het nieuwe Waldorf Uden, een vorm van voortgezet vrijeschoolonderwijs, valt tegen. Het is in elk geval niet genoeg om een aparte school te beginnen in enkele lege lokalen van kindcentrum Marimba zoals de bedoeling was. De directie onderzoekt nu of de nieuwe school binnen de sector havo/vwo onderdak kan krijgen.