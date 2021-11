Eerste vier struikelstenen in Veghel worden op 30 januari geplaatst

Struilkelstenen

Deze stenen zijn een herinnering aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme in de Tweede Wereldoorlog: Joden, Sinti, Roma, homo’s, Jehova’s, politieke gevangenen, dienstweigeraars en gehandicapten. In 1997 legde Demnig de eerste stenen (illegaal nog) in Berlijn. In 2000 was de officiële start van het project Stolpersteine.

In 2007 werd in Nederland in Borne de eerste Struikelsteen gelegd. Inmiddels liggen er verspreid over 25 landen in 251 gemeenten al meer dan 75.000 struikelstenen, waaronder 600 in Amsterdam, 274 in Eindhoven, 263 in Oss en 4 in Uden.