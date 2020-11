EET met je Hart campagne in Veghel gaat door, maar wel anders

Eet met je Hart producten

Omdat de horeca nu geen gasten mag ontvangen is de belangrijkste lokale fondsenwerving voor stichting Met je hart Veghel echter in het geding. In Veghel doen dit jaar daarom geen restaurants, maar wél een aantal foodwinkels mee. Bakkerij Verhoeven, Gall& Gall, Romijnders Uw Slager, Slagerij Pennings, Veghels Kaaspaleis, VOF Van Lankveld groente en fruit en onderneemster Ellen Vissers van Elan clinics doen mee. Ook de coronaproof Drive Thru in de Speculaaskoekbouw doet mee. Zij steunen de stichting én de horeca met de verkoop van specifieke EET Met je hart producten en diensten. Meer info hierover is te vinden op Facebook en Instagrampagina metjehart_veghel