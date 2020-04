Eethuis De Meulen gaat gemist worden in het Veghelse centrum

Zowel het bedrijfspand als de bovenwoning zijn van Van Son. ,,Met pijn is ons hart hebben we dit besluit om te stoppen genomen. We zijn één grote familie. We hebben allebei flink gehuild. Zelfs afscheid nemen is in deze tijd niet mogelijk."



Honderden gasten laten een bericht achter op Facebook, want ook zij gaan hun plek om koffie te drinken en een maaltijd te nuttigen missen. Sommige gasten kwamen er meerdere malen per week. Het eethuis, met in de zomer volle terrassen, gaf ook flink wat reuring aan het centrum.



,,De laatste weken hadden we nog flink opgeruimd. Geschilderd en de boel opgekalefaterd. Maar we moeten áls we weer open zouden gaan, alles weer van voor af aan opbouwen. De mensen zullen ook nog bang zijn. Ik heb zelf ook corona gehad. Ik heb het er goed van afgebracht. We hopen daarom dat we nu samen nog van het leven kunnen gaan genieten."